بواعث الخيرات تدشن افطار عابر طريق

تدشن مبادرة بواعث الخيرات افطار عابر طريق يوم غد الجمعة ويستهدف الإفطار عدد من الشوارع ممن لايدركون الإفطار في منازلهم.وتأتي المبادرة برعاية من سفير خادم الحرمين الشريفين لدي السودان علي بن حسن جعفر وسيتم التدشين بالسفارة السعودية.وتحتوي المبادرة علي كلمات وتوزيع بلح وعصير لعابري الطريق.

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