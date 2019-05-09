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إيقاف طائرة أجنبية لتهرب الذهب شمال السودان

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أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الخميس، إيقاف طائرة أجنبية بولاية نهر النيل شمال السودان، قبيل محاولتها تهريب كميات من الذهب، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار مجهودات حماية الاقتصاد السوداني.

 

وقالت الدعم السريع، في بيان صحفي، اليوم، إن السلطات السودانية شرعت في إجراءات التحقيق حول كميات الذهب المضبوطة، مشيرة إلى أن الطائرة التي تم إيقافها ستهبط بمطار الخرطوم خلال ساعات.

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يذكر أن ولاية نهر النيل تعتبر واحدة من ولايات السودان التي ينشط فيها التعدين التقليدي والحديث عن الذهب وترفد السوق المحلية والعالمية بكميات من الذهب.

 

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