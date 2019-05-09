ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مدينة "لاهور" الانتحارى إلى 36 قتيلا ومصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار القنبلة الذى وقع قرب مجموعة من قوات الأمن التى كانت تقوم بحراسة مزار صوفى شهير فى مدينة "لاهور" الواقعة شرق باكستان أمس الأربعاء إلى 10 قتلى و26 مصابا.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس أن التفجير الانتحارى استهدف سيارة للشرطة كانت متمركزة خارج الضريح المعروف باسم "داتا دربار"، مشيرة إلى تواجد مئات الأشخاص داخل وخارج الضريح وقت وقوع الانفجار.

وأضافت القناة الباكستانية أن الضحايا بينهم عدد من قوات الأمن، مشيرة إلى أن بعض المصابين يرقدون فى حالات حرجة بالمستشفيات التى تم نقلهم إليها.

يشار إلى أن مدينة "لاهور" هى عاصمة إقليم "البنجاب" الذى شهد هجمات مماثلة فى السنوات الأخيرة.