مقتل 6 مدنيين في هجوم للتحالف الدولي شرقي سوريا

تل ستة أشخاص على الأقل الخميس، في هجوم شنته مروحيات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء (سانا) الرسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكشفت وكالة (سانا) أن المدنيين الستة لقوا مصرعهم في بلدة الشحيل في هجوم للتحالف الذي يدعم قوات سوريا الديمقراطية المسلح بقيادة أكراد ويسيطر على البلدة عقب تحريرها من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

من جانبه، كشف المرصد أن سبعة مدنيين قتلوا في الهجوم الذي وقع فجراً واستغرق ثلاث ساعات. ومن بين القتلى أب وابناه.

وأكد المرصد السوري ومقره بريطانيا، لكنه يحظى بشبكة واسعة من المتعاونين على الأرض، أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت شخصين على صلة بتنظيم "داعش".

ولم يدل التحالف أو قوات سوريا الديمقراطية بتصريح إزاء هذه المعلومات.

وتقود قوات سوريا الديمقراطية حملة عسكرية على عناصر تنظيم "داعش" في الحسكة ودير الزور اختتمت في 23 من مارس الماضي بإعلان التنظيم خسارة أراضيه في سوريا.