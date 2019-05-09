مقتل 6 مدنيين في هجوم للتحالف الدولي شرقي سوريا

وكشفت وكالة (سانا) أن المدنيين الستة لقوا مصرعهم في بلدة الشحيل في هجوم للتحالف الذي يدعم قوات سوريا الديمقراطية المسلح بقيادة أكراد ويسيطر على البلدة عقب تحريرها من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وتقود قوات سوريا الديمقراطية حملة عسكرية على عناصر تنظيم "داعش" في الحسكة ودير الزور اختتمت في 23 من مارس الماضي بإعلان التنظيم خسارة أراضيه في سوريا.
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