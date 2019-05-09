أطنان من الفولاذ السائل تسيل بمصنع في تركيا

وقع الحادث في مصنع "هاباش" لإنتاج الفولاذ في منطقة "اياغا بولاية إزمير بغرب تركيا. وفي التفاصيل، فقد انقلب خزان يحتوي على حوالي 120 طن من المعدن السائل. وتسربت كمية تبلغ ثمانين طنا من الصلب السائل مباشرة في منطقة الإنتاج.
وخلال الحادث، تعرض للإصابة، 11 شخصا، تم نقل 4 منهم إلى المستشفى، وحالة 3 منهم خطيرة، بعد إصابتهم بحروق قوية في الوجه ومختلف أجزاء الجسم.
ولم يعرف بعد سبب الحادث، فيما تقوم الهيئات المختصة بالتحقيق.
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