ملايين الناس سيحرمون من تطبيق واتس آب

تتوقف شركة واتس آب المملوكة لفيسبوك عن دعم أنظمة تشغيل ويندوز على الهواتف الذكية اعتبارا من 31 ديسمبر 2019.
كما لن يتمكن ملايين المستخدمين للهواتف الذكية في العالم من استخدام تطبيق واتس آب لأن الشركة أعلنت أنها ستخفض دعم خدماتها على عدد من هواتف آيفون وأندرويد القديمة بعد أقل من سنتين.
وسيحرم المستخدمين الذين لا يزالون يمتلكون أجهزة هواتف ذكية قديمة من استخدام واتس آب، لأن الشركة تقوم بتحديثات جديدة.
وكانت "واتس آب" قد أنهت في وقت سابق دعمها لأجهزة الهواتف الذكية:Nokia Symbian S60 وNokia Series 40 operating system وBlackBerry OS وBlackBerry 10.
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