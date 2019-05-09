باريس سان جيرمان يصدم بوفون

ذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قررت عدم تجديد عقد الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى الفريق لموسم إضافي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي لن تقوم بتجديد عقد بوفون وفقا للمنصوص عليه في تعاقده الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري، كما أن مسؤولي النادي الباريسي يرغبون باستعادة الحارس الألماني كيفن تراب، بعد انتهاء إعارته لفريق آينتراخت فرانكفورت.

وانضم بوفون البالغ 41 عاما إلى بي سي جي صيف العام الماضي بصفقة انتقال حر قادما من يوفنتوس الإيطالي الذي قضى بين صفوفه 17 عاما.

ولم تكشف الصحيفة عن وجهة بوفون المقبلة، لكن تقارير صحفية إيطالية رجحت اتخاذ الحارس المخضرم قرار الاعتزال.

ولعب الحارس الإيطالي المخضرم 23 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، إلا أنه تسبب بأخطاء ساهمت في وداع الفريق لدوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.