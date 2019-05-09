وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي لن تقوم بتجديد عقد بوفون وفقا للمنصوص عليه في تعاقده الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري، كما أن مسؤولي النادي الباريسي يرغبون باستعادة الحارس الألماني كيفن تراب، بعد انتهاء إعارته لفريق آينتراخت فرانكفورت.
وانضم بوفون البالغ 41 عاما إلى بي سي جي صيف العام الماضي بصفقة انتقال حر قادما من يوفنتوس الإيطالي الذي قضى بين صفوفه 17 عاما.
ولم تكشف الصحيفة عن وجهة بوفون المقبلة، لكن تقارير صحفية إيطالية رجحت اتخاذ الحارس المخضرم قرار الاعتزال.
ولعب الحارس الإيطالي المخضرم 23 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، إلا أنه تسبب بأخطاء ساهمت في وداع الفريق لدوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يصدم بوفون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.