سيلفستر ستالون في مهرجان كان السينمائي للترويج لفيلمه الجديد "رامبو 5"

قرر مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72 استضافة سيلفستر ستالون للترويج لفيلمه الجديد "رامبو 5 لاست بلّاد" من خلال فيديو وبعض الصور الحصرية للفيلم في قصر المهرجانات، الجمعة 24 مايو، وذلك قبل العرض العالمي الأول للفيلم في 20 سبتمبر.

الفيلم من إخراج أدريان جرونبيرج، ويشارك في بطولته باز فيجا وأوسكار جايندا، يعيد ستالون لعب شخصيتهالمميزة جون رامبو بعد 37 عاما من تقديمها لأول مرة عام 1982، وهو واحد من أشهر شخصيات السينما في العالم.