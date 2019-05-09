ماسك سريع المفعول لتفتيح الوجه واليدين

تعاني الفتيات من البقع الداكنة التي تطرأ على الوجه بسبب أشعة الشمس الحرقة في الصيف، وتلجأ لوضع ماسكات لتفيتح الوجه واليدين، لذا نقدم لكِ ماسك سريع المفعول جربيه في رمضان لتجهيز بشرتك استعدادا لصيف هذا العام:
ماسك الألوفيرا من دون أي إضافات
على بشرة نظيفة، استخرجي الألوفيرا الطازجة من نبات الصبّار، ومن ثم استخدمي القليل من الجيل وضعيه على بشرة وجهكِ ومنطقة الرقبة واليدين.
اتركي الجيل حتى يجف، ثم اشطفيه بالماء الدافىء.
كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا للحصول على بشرة ناعمة وفاتحة اللون.
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