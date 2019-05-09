حقق فريق ليفربول الإنجليزي مفاجأة مدوية بعدما تغلب على فريق برشلونة الاسباني برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهل إلي نهائي البطولة الأوروبية، بعدما تفوق بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 4 مشاهد ساهمت في خسارة برشلونة وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا:
- خطأ فادح لـ"جوردي ألبا":
من أبرز أسباب الخسارة الفادحة لبرشلونة الخطأ الذي ارتكبه جوردي ألبا لاعب برشلونة والذي تسبب في صناعة فرصة الهدف الأول لليفربول وكان سببًا الفوز العريض للفريق الإنجليزي.
- هدية ميسي لـ"ديمبلي":
رفض الفرنسي عثمان ديمبلي هدية زميله ليونيل ميسي خلال لقاء ذهاب الدور نصف النهائي وذلك بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت لـ"ميسي" الذي مرر الكرة إلي "ديمبلي" المنفرد بالمرمي لكنه سددها بسهولة في يد الحارس، ليضيع فرصة ذهبية للانتصار برباعية نظيفة وهي نتيجة كان يحتاجها البرسا في الإياب.
3- خطأ قاتل:
تسبب خطأ دفاع فريق برشلونة وعدم تمركزه بشكل صحيح في الهدف الرابع للفريق الإنجليزي، وهو الهدف الذي تسبب في خروج برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أرسل لاعب ليفربول الكرة أرضية زاحفة لزميله ديفوك أوريجي الخالي من الرقابة تمامًا ليضعها في الشباك بسهولة.
4- تخاذل "بيكيه":
تخاذل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في فرض الرقابة اللصيقة علي جورجينهو فينالدوم، وعدم القفز معه تسبب في تسجيل لاعب ليفربول الهدف الثالث لفريقه.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 مشاهد قادت برشلونة لوداع دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.