جوجل تسهل عملية إنشاء الأحداث في تطبيقها التقويم على أندرويد

يعاني الجميع من صعوبة إرسال دعوات للاجتماع عبر الهاتف، وتكمّن الصعوية في رؤية تقاويم الأشخاص الآخرين على الهاتف مقارنةً بما هو حاصل على جهاز الحاسوب، حيث كثيرًا يجد المستخدم نفسه يتداخل مع عناصر أخرى، ولهذا السبب يفضّل الجميع بأن يكونوا أمام شاشة الحاسوب لإدارة التقويم الخاصة، ولكن مع تحديث جوجل لخدمة التقويم خاصتها من المؤكد أن تُغيّر رأيك، وتعامل مع الأحداث عبر هاتفك وبكل سهولة.

حيث الآن، وعند إنشاء موعد، ستُتاح لك الفرصة لطي صفحة إنشاء الحدث للعودة إلى شبكة التقويم الخاصة بك بدون فقد تعديلاتك، وبفضل هذه الخطوة ستتمكّن مشاهدة جميع الأحداث الخاصة بك وتحديد الموقع بسرعة إذا كان العنصر الذي تقوم بتحريره يتعارض مع المواعيد الأخرى.

أيضًا عالجت جوجل المشكلة التي كان من الصعب فيها فهم مدى توفر الأشخاص، وذلك بفضل ميزة جديدة تعرض تقاويمهم بجانبك وأنت تدعو المزيد من المشاركين إلى الاجتماع، ويمكن أيضًا أن تقترح تلقائيًا أوقاتًا استنادًا إلى أكثر الفواصل ملائمة التي قد تنجح لجميع المشاركين.

كما أشارت جوجل بأن هذا التحديث سيبدأ في الانتشار لجميع إصدارات تطبيقات جوجل على نظام اندرويد، وستستغرق العملية أسبوعين لكي يكون التحديث متاح للجميع، وليس من الواضح ما إذا كانت الميزة تتجه إلى حسابات قوقل الشخصية أيضًا أم لا.