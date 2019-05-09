خبير يدعو لتركيز التمويل على المحاصيل الاستراتيجية

دعا بروفيسور محمد الجاك أحمد أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم إلى تركيز التمويل الزراعي خلال المواسم القادمة على المحاصيل الاستراتيجية ذات الميزة النسبية كالذرة وزهرة الشمس والقطن والسمسم والفول السودانى. وشدد الجاك في تصريح حسب(سونا) على ضرورة إدخال زراعة فول الصويا والذرة الشامية والقوار، مستطردا على أن يشمل التمويل توفير التقانات الحديثة لرفع وزيادة الانتاج والانتاجية مع تأهيل قنواتالري بالمشاريع المروية كالجزيرة وحلفا الجديدة وطوكر . واشار لتبني سياسات تهتم بتقديم التمويل في شكل خدمات بجانب تشجيعها للزراعة التعاقدية وتفعيل عمليات التمويل الأصغر خاصة في المجتمعات الريفية وأطراف المدن . واكد اهمية أن تكرس الموجهات العامة للسياسات التمويلية للاهتمام بمشاريع دعم الصادر ومشاريع الأمن الغذائي مع اتاحة هذا التمويل للافراد والجماعات بالتركيز على فئات الشباب والمرأة .

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