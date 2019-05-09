شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفلحت قوات الدعم السريع في ضبط طائرة خاصة تتبع لشركة أجنبية تستغل في تهريب كميات كبيرة من الذهب بولاية نهر النيل.

وتمت الضبطية في إطار الدور الكبير الذي تقوم به قوات الدعم السريع في حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ مكتسبات البلاد وثرواتها.

وتؤكد قوات الدعم السريع ـ بحسب الاعلام الالكتروني لقوات الدعم السريع، يقظتها التامة وسرعتها العالية في حسم كل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني. المادة السابقة ثعابين غريبة تثير الرعب وسط اهالي مدينة حلفا الجديدة…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الدعم السريع تحبط تهريب طائرة محملة بالذهب بنهر النيل.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.