ثعابين غريبة تثير الرعب وسط اهالي مدينة حلفا الجديدة…

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الخليج 365:
اشتكى اهالي مدينة حلفا الجديدة من بدء ظهور ثعابين بين الفينة والاخرى خاصة من نوع (الأصلة) وابدى مواطنون قلقهم جراء ذلك الظهور المريب لتلك الزواحف وقال مواطنون لـ(الإنتباهة) ان تلك الزواحف بدأت فى الظهور والتكاثر بعد قيام عدد من المدارس باستغلال مساحاتها وزراعة اشجار (البان) ، واعتبر مراقبون ان تلك الاشجار والزراعات ربما ستتسبب فى خطورة على حياة التلاميذ لاسيما وانه خلال الفترات الاخيرة تم العثور على عدد من الثعابين بمدارس المدينة وقبل اسبوعين تلقت شرطة حلفا بلاغاً من احد المواطنين افاد فيه بعثوره على ثعبان ضخم داخل دورة مياه بمنزله بمربع (4) وفور البلاغ تحركت قوة من الشرطة واستعانت بافراد من شرطة الحياة البرية العاملين بحدائق (ست الحبايب) بمدينة حلفا الجديدة وتمت الاستعانة بهم وتمكنوا من اصطياد الثعبان وقتله وتبين انه من نوع الاصلة ويبلغ طوله نحو مترين ونصف المتر وقبل يومين اى بعد نحو اقل من اسبوعين تلقت الشرطة ايضاً بلاغاً من احد القساوسة بالمدينة افاد فى اقواله بعثوره على ثعبان داخل مطبخ منزله لتتحرك الشرطة برفقة افراد شرطة الحياة البرية وتم العثور على الثعبان الضخم وهو من نوع الاصلة ايضاً ويبلغ طوله ثلاثة امتار ونصف المتر وتم اصطياده وقتله.
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