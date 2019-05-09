استمرار دوري النخبة.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** ما زال الجدل محتدما بين الاتحاد العام والأندية حول استمرار وإلغاء الموسم وأنتصر د كمال شداد للأندية المظلومة أو بالأصح للأندية التي يمكن أن تتضرر من إلغاء الموسم وأنتصر للحق وهو يعلن استئناف المباريات فورا في دوري النخبة ودوري التحدي وأعلن الفاتح باني رئيس لجنة المسابقات انطلاقة المباريات في الاسبوع القادم ولكن بعض الاندية تعمل بقوة لنسف الموسم وهي الاندية المهددة بالهبوط من الدرجة الممتازة وطبعا اي نادي يجري وراء مصالحه ولكنني مندهش من موقف الناديين الكبيرين المريخ والهلال وهما يلهثان وراء إلغاء الموسم خاصة المريخ

** نحن مع استمرار دوري النخبة ودوري التحدي ومايلي ذلك من منافسات سنترليق الهبوط والصعود للدرجة الممتازة ونقف مع د كمال شداد في كل خطواته لان هنالك أندية لا ذنب وستتضرر كثيرا من إلغاء الموسم وقد صرفت الملايين في إعداد فرقها وكذلك السودان سيتضرر من إلغاء الموسم ولا توجد اي أسباب منطقية تؤدي لالغاء الموسم

** قال الأستاذ محمد الشيخ رئيس المريخ ..لم نوقف بكري المدينة …وهذا يؤكد أن مجلس المريخ يؤيد سوء السلوك

** د كمال شداد ابدي اسفه للأحداث التي شهدتها مباراة المريخ وهلال الابيض وقال سنعاقب اي مخطئ وكرر شداد ما سبق ما زكرناه بان الاتحاد الدولي لو شاهد تلك المأساة لن يسمح بإقامة اي مباراة في ملاعبنا وقام شداد بتكريم حكم المباراة وشدد علي ضرورة فتح بلاغات في مواجهة كل البلطجية الذين اعتدوا علي الحكم

** المريخ يسعي لالغاء الموسم حتي لا يعاقب كنادي وحتي لا يعاقب لاعبه بكري المدينة

** في الأخبار أن مجلس المريخ قرر استمرار المدرب الزولفاني في الموسم القادم ومع أشادتنا بالقرار نتسأل هل يضمن المجلس الاستمرار حتي الموسم المقبل علما بأن المجلس لم يحدد موعد قيام الانتخابات ولم يحدد موعد لجمعية النظام الاساسي

** الزولفاني ينتظر الآن استلام استحقاقاته واللاعبون ينتظرون ومجلس الإدارة ينتظر الاتحاد العربي والهون ضرب التلفون والعسكر واقف طابور

** كل شيئ توقف في الهلال بعد اعلان اشرف الكاردينال تقديم استقالته من رئاسة النادي وهدد اللاعبون بالتوقف عن التدريبات ويعيش النادي الكبير أسوأ ايامه ولكن لا بأس فهذا درس لتعرف الناس قيمة الكاردينال والذي يتولي الصرف لوحده وهذا أكبر دليل بأن الكورة فلوس والهلال لن يجد شخصا يدفع مثل الكاردينال

** طبيعي جدا أن تصعد أربعة أندية من شمال أفريقيا الي نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي الكونفدرالية وارشح الزمالك لإحراز البطولة الكونفدرالية والترجي لإحراز البطولة الكبري

** الترجي احرز البطولة الإفريقية عشرة مرات والهلال السوداني صفر اليدين

** البطولة الإفريقية الوحيدة للأندية السودانية مسجلة باسم المريخ

** ليفربول الانجليزي قلب الطاولة علي برشلونة في وجود ميسي وسواريز وأنتصر برباعية نظيفة وصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا ونقف مع ليفربول عشان خاطر محمد صلاح النجم العربي الكبير ونتمني أن يتوج بطلا

** ليفربول زار السودان عام ٨٢ علي ايام الرئيس الراحل جعفر نميري ولعب أمام منتخب الخرطوم وكان حدثا فريدا وزمان كانت الاندية الأوربية تزور الخرطوم باستمرار وتوقفت الزيارات في عهد الانقاذ ..عهد فساد واستبداد الله لا عادو

** نهنئ فريق الشموخ بالخرطوم بالصعود للدرجة الثانية في فترة وجيزة وتهنئة لفريق جبرة بالعودة للدرجة الثانية وهاردلك لفريق الحماداب الذي قدم اروع المباريات ولم يوفق في العودة للدرجة الثانية ولن نسأل عن فريق الشجرة

** هؤلاء يقودون البلاد الي اين

** انقطاع التيار الكهربائي باستمرار حاجة مخجلة

** عصام محمد نور ردد رائعة محمد وردي ( خاف من الله) عبر برنامج اغاني واغاني ووقع في خطأ كبير بعدم ترديده مقطع كامل من الاغنية في الكوبلي الثالث ومانرجوه من عصام وغيره الابتعاد عن أغنيات وردي خاصة اذا كان الواحد منهم ما حافظ الاغنية والغريبة أن السر قدور أشاد بأداء عصام

** كنا بنبني الجنة ولما خلاص قربنا .رحت وسبت حبيبك ليه

** آخر دبوس

** نخشي أن يصل الحال في الهلال درجة .للله يا محسنين