غداد والتتار وصابنها.. بقلم في السلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*يحكي في قديم الزمان ان التتار فكروا في اقتحام بغداد والاستيلاء عليها
*ارسلوا احد قوادهم العسكريين لاستكشاف امر بغداد وامر شعبها
*جاء الجنرال لبغداد وعاش فيها مستكشفا اهلها وطباعهم
*قابله صبي يبكي بحرقة
*سأله الجنرال مايبكيك يافتي؟
*قال الصبي لقد اخطأ سهمي الهدف
*قال الجنرال واين المشكلة؟حاول ثانية
*قال الصبي وهل ينتظرني ويمهلني العدو؟
*الجنرال عرفها وفحط لي اهلو التتار وقال ليهم
*انسوا قصة بغداد دي
*علي الطلاق فيها شباب ياكلكم جم
*جلي التتار الفكرة ولكنهم لم ينسوها
*بعد عشرين سنة رسلوا نفس الجنرال لبغداد لاستطلاع اخبارها تمهيدا لغزوها
*صادف الجنرال باحد شوارع بغداد نفس الصبي الزمان داك ولكنه اضحي شابا
*ووجده ايضا يبكي بحرقة
*قال له مايبكيك ايها الشاب؟
*قال الشاب لقد هجرتني محبوبتي
*الجنرال مسكل لي قيادة التتار
*رجعوا ليهو
*قال لهم الآن ادخلوا بغداد آمنين
*ايها الناس
*ماتت النخوة في الصبي بطول المدة
*ودواس مافي
*فتغير الهدف السامي للمحبه
*وضاعت الثورية مابين الزمن الطال
*والقلب والداء العضال
*الصبي الكان صابي كنانته لاجل مدينته
*اضحي يصب الجسد انتظارا للمحبوبة
*ويبكي اذا هجرته بعد ان كان يبكي اذا اخطأ سهمه الهدف في التدريبات
*طول المدة بعمل اكتر من كده
*ايها الشباب
*الانتظار طال شديد
*والقلب سيلفظ الثورة تدريجيا لطول الانتظار
*وتسكنه اهداف اخري
*نار المنقد لما تطول بكسوها الرماد
*لا للانتظار
*هزوا الكانون خلوا الجمر يلهلب من جديد
*في شنو الانتظار وطول البال؟
*ولمتين؟
*لمن يجونا راجعين؟؟
*المهم
*شالوا رئيس القضاء وجابوا رئيس قضاء من الدرجات العليا
*فهل كان بالدرجات العليا من هو خارج ذلك السرب يا ناس؟
*وهل مشكلتنا في اسماء ام في انتماء؟؟؟
*معقولة نبقي زي الزول المعرس مرة شينة
*ولما ماتت ادوهوا العوض اختها الاشنه منها؟
*دي مصيبة شنو دي؟
*الزول ده موش مفروض يغير نسابتو ديل!!!!
*ايها الناس
*لو شلت كوز من جمب الزير
*ماتخت كوز تاني
*عشان الشارب يحس بالتغيير
*يبقي ياشباب
*لو الزمن طال حاتبكوا بشدة علي هجر المحبوبة (الثورة)
*ووقتها سيمسكل الجنرال لقيادته
*يرجعوا ليهو
*يقول ليهم ارض الاعتصام ادخلوها بسلام آمنين
*وتاني يجينا يقع من السقالة يكسر سنو
*ويحكي لينا قصة حصلت ليهو حكاها ليهو واحد
*ايها الناس
*اذا مافي اتفاق قولوا لي ناس برهان ما اتفقنا
*اقدوا في قيادتكم ونقعد في صبتنا
*نوفر زمنكم وزمننا
*لا نشرح ليكم الفقرة الخامسة
*ولا نجيب ليكم تفويض
*ولا نفتح ليكم ملف دارفور
*كلو زول يعمل شخيت ويقيف بعيد
*دي جهجهه ساكت ومضيعة زمن
*صابنها ومابنكبرها
*والله يكبر لينا ضباطنا الصغار
*الوكت داك بنتفق
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*اليوم في رمضان قالوا لينا
*زي ابن عوف بمشي لحظة يجينا
*طلع اليوم ياوالينا
*تلتين سنة زي صاحبنا داك نسأل الله تاني مايجينا
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال بجي يشيل طيارتو
والي لقاء
سلك
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