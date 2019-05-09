غداد والتتار وصابنها.. بقلم في السلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*يحكي في قديم الزمان ان التتار فكروا في اقتحام بغداد والاستيلاء عليها

*ارسلوا احد قوادهم العسكريين لاستكشاف امر بغداد وامر شعبها

*جاء الجنرال لبغداد وعاش فيها مستكشفا اهلها وطباعهم

*قابله صبي يبكي بحرقة

*سأله الجنرال مايبكيك يافتي؟

*قال الصبي لقد اخطأ سهمي الهدف

*قال الجنرال واين المشكلة؟حاول ثانية

*قال الصبي وهل ينتظرني ويمهلني العدو؟

*الجنرال عرفها وفحط لي اهلو التتار وقال ليهم

*انسوا قصة بغداد دي

*علي الطلاق فيها شباب ياكلكم جم

*جلي التتار الفكرة ولكنهم لم ينسوها

*بعد عشرين سنة رسلوا نفس الجنرال لبغداد لاستطلاع اخبارها تمهيدا لغزوها

*صادف الجنرال باحد شوارع بغداد نفس الصبي الزمان داك ولكنه اضحي شابا

*ووجده ايضا يبكي بحرقة

*قال له مايبكيك ايها الشاب؟

*قال الشاب لقد هجرتني محبوبتي

*الجنرال مسكل لي قيادة التتار

*رجعوا ليهو

*قال لهم الآن ادخلوا بغداد آمنين

*ايها الناس

*ماتت النخوة في الصبي بطول المدة

*ودواس مافي

*فتغير الهدف السامي للمحبه

*وضاعت الثورية مابين الزمن الطال

*والقلب والداء العضال

*الصبي الكان صابي كنانته لاجل مدينته

*اضحي يصب الجسد انتظارا للمحبوبة

*ويبكي اذا هجرته بعد ان كان يبكي اذا اخطأ سهمه الهدف في التدريبات

*طول المدة بعمل اكتر من كده

*ايها الشباب

*الانتظار طال شديد

*والقلب سيلفظ الثورة تدريجيا لطول الانتظار

*وتسكنه اهداف اخري

*نار المنقد لما تطول بكسوها الرماد

*لا للانتظار

*هزوا الكانون خلوا الجمر يلهلب من جديد

*في شنو الانتظار وطول البال؟

*ولمتين؟

*لمن يجونا راجعين؟؟

*المهم

*شالوا رئيس القضاء وجابوا رئيس قضاء من الدرجات العليا

*فهل كان بالدرجات العليا من هو خارج ذلك السرب يا ناس؟

*وهل مشكلتنا في اسماء ام في انتماء؟؟؟

*معقولة نبقي زي الزول المعرس مرة شينة

*ولما ماتت ادوهوا العوض اختها الاشنه منها؟

*دي مصيبة شنو دي؟

*الزول ده موش مفروض يغير نسابتو ديل!!!!

*ايها الناس

*لو شلت كوز من جمب الزير

*ماتخت كوز تاني

*عشان الشارب يحس بالتغيير

*يبقي ياشباب

*لو الزمن طال حاتبكوا بشدة علي هجر المحبوبة (الثورة)

*ووقتها سيمسكل الجنرال لقيادته

*يرجعوا ليهو

*يقول ليهم ارض الاعتصام ادخلوها بسلام آمنين

*وتاني يجينا يقع من السقالة يكسر سنو

*ويحكي لينا قصة حصلت ليهو حكاها ليهو واحد

*ايها الناس

*اذا مافي اتفاق قولوا لي ناس برهان ما اتفقنا

*اقدوا في قيادتكم ونقعد في صبتنا

*نوفر زمنكم وزمننا

*لا نشرح ليكم الفقرة الخامسة

*ولا نجيب ليكم تفويض

*ولا نفتح ليكم ملف دارفور

*كلو زول يعمل شخيت ويقيف بعيد

*دي جهجهه ساكت ومضيعة زمن

*صابنها ومابنكبرها

*والله يكبر لينا ضباطنا الصغار

*الوكت داك بنتفق

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*اليوم في رمضان قالوا لينا

*زي ابن عوف بمشي لحظة يجينا

*طلع اليوم ياوالينا

*تلتين سنة زي صاحبنا داك نسأل الله تاني مايجينا

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال بجي يشيل طيارتو

والي لقاء

سلك