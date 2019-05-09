مقتل 3 أشخاص بهجوم شنه مسلحون تنظيم “داعش” جنوبي ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قتل 3 أشخاص بهجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم “داعش”، على بلدة جنوبي ليبيا، اليوم الخميس.

وأفاد مراسلنا في ليبيا بأن قوات “الجيش الوطني الليبي” تتصدى لهجوم المسلحين، مضيفا أن الاعتداء أسفر عن مقتل 3 أشخاص من سكان البلدة شاركوا في صد الهجوم.

من جهة ثانية، ذكرت مواقع إخبارية محلية، أمس الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات “الجيش الوطني الليبي” والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في شارع الخلاطات ومنطقة الكحيلي في عين زارة داخل منطقة خلة الفرجان، جنوبي طرابلس. روسيا اليوم المادة السابقة الرئيس الفنزويلي مادورو يعلن أن بلاده ستحرر من الدولار الأمريكي قربيا المقالة القادمة المبعوث الأمريكي ينشر تغريدة عن”ضم سيناء المصرية لفلسطين” الجديدة!

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