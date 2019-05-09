- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف البابا فرنسيس، اليوم، عن قانون يتّسم بمزيد من التشدد ويرغم الكهنة والرهبان والراهبات على التبليغ عن أي شبهة باعتداء جنسي أو تحرش، وكذلك عن أي تغاض من مسؤولي الكنيسة عن هذه الأفعال.
من جهة أخرى، ستكون جميع الأبرشيات حول العالم وخلال فترة تصل إلى عام، ملزمة بوضع نظام يستطيع الجمهور الاستفادة منه لتقديم تقارير عن تجاوزات جنسية محتملة يتم النظر في غضون تسعين يوماً.
واتّخذت هذه القرارات في إطار رسالة صادرة عن البابا مباشرة وتقضي بتعديل قانون الكنيسة.
وفي وقت سابق، قبل الفاتيكان، استقالة أسقف سانتياغو المتهم بالتغطية على انتهاكات بحق قٌصر ارتكبها عاملون بالكنيسة.
وتعد تلك حلقة جديدة في سلسلة فضائح تعاني منها الكنيسة الكاثوليكية في كافة أنحاء العالم متعلقة بانتهاكات جنسية مارسها رجال دين بحق قاصرين.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس يرغم الكهنة والرهبان قانونيا على التبليغ عن الانتهاكات الجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.