شاهد بالصور.. مسيحيون سودانيون يفاجئون المعتصمون بالقيادة بدفارات محملة بالسكر ويطلقون مبادرة (سكر رمضان علينا)

التاريخ: 09-مايو-2019 فى : أخبار 54 مشاهدة جهز مسيحيون سودانيون مفاجأة سارة للمعتصمين جوار القيادة العامة للجيش, وذلك باقتحامهم لمقر الثوار بدفارات محملة بجولات سكر قاموا بشرائها لمساعدة المعتصمين. وبحسب متابعات فقد أطلق المسيحيون الذين حضروا بكميات كبيرة لمقر الاعتصام على مبادرتهم الرائعة اسم (سكر رمضان علينا) حيث وضعت شعار اللافتة على الدفار المحمل بالسكر. ولم يكتف هؤلاء بالتبرع بالسكر فقط بل قاموا بنقله بأنفسهم من الدفار إلى داخل مقر الاعتصام عبر (درداقات) نقل صغيرة. Advertisements وبحسب موقع النيلين فقد حصدت المبادرة التي وجدت ردود أفعال واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي الآلاف من الإعجابات والتعليقات التي أشادت بالمواطنين المسيحيين وبمبادراتهم الجميلة والراقية. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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