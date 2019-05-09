التاريخ: 09-مايو-2019
15 مشاهدة
أنهت إدارة الهلال أزمة مرتبات الجهاز الفني واللاعبين التي تفجرت في الأيام الماضية حيث أوفى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، المستقيل، أشرف سيد أحمد الكاردينال، مساء الأربعاء، بوعده للاعبي الفريق الأجانب والمحليين فيما يتعلق بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة. وتسلم منسوبي فريق كرة القدم المتأخرات المالية، عن شهري مارس ، وأبريل الماضيين، قبل توزيعها على اللاعبين. وأشرف مدير الكرة عبد المنعم جميل بعد الحصة التدريبية، على تسليم الجهاز الفني الأجنبي الذي يرأسه التونسي نبيل الكوكي، واللاعبين الأجانب، المتأخرات بالعملة الأجنبية، بينما تسلم اللاعبين المحليين متأخراتهم في شكل شيكات معتمدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الهلال تنهي أزمة المرتبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.