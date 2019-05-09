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إدارة الهلال تنهي أزمة المرتبات

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Aljazoli 0 تبليغ

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التاريخ: 09-مايو-2019

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إدارة الهلال تنهي أزمة المرتبات

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أنهت إدارة الهلال أزمة مرتبات الجهاز الفني واللاعبين التي تفجرت في الأيام الماضية حيث أوفى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، المستقيل، أشرف سيد أحمد الكاردينال، مساء الأربعاء، بوعده للاعبي الفريق الأجانب والمحليين فيما يتعلق بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة. وتسلم منسوبي فريق كرة القدم المتأخرات المالية، عن شهري مارس ، وأبريل الماضيين، قبل توزيعها على اللاعبين. وأشرف مدير الكرة عبد المنعم جميل بعد الحصة التدريبية، على تسليم الجهاز الفني الأجنبي الذي يرأسه التونسي نبيل الكوكي، واللاعبين الأجانب، المتأخرات بالعملة الأجنبية، بينما تسلم اللاعبين المحليين متأخراتهم في شكل شيكات معتمدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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