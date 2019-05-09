مقتل 15 مُسلحًا من طالبان وإصابة 8 فى اشتباكات غرب أفغانستان

وذكرت المصادرـ فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية: أن الاشتباكات بين عناصر طالبان والقوات الأفغانية وقعت فى حى "فارسي" أحد أحياء إقليم هرات الغربي..موضحة بقولها: "لقد وقعت العديد من الاشتباكات بين القوات الأفغانية وقوات طالبان، مما أسفر عن مقتل 15 مُسلحًا وإصابة 8 آخرين".
من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، والتى من بينها حركة طالبان المُسلحة، على تلك الأنباء حتى الآن.
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