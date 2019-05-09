يعاني مواطنو مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور هذه الايام من ازمة حادة في مياه الشرب بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي حيث تعمل وابورات ضخ شبكة المياه بالتيار الكهربائي وقال موظف في احدى المؤسسات الحكومية جبريل عبدالمجيد ان مشكلة العطش والكهرباء في شهر رمضان لا تحتمل موضحا ان الحكومة اخطاءت حينما ربطت شبكة المياه جميعها بالتيار الكهربائي مضيفا ان اي مشكلة في الكهرباء تقود لمشكلة في المياه وادت ازمة المياه لارتفاع كبير في اسعاررها حيث بلغ سعر فنطاس الماء 100جنيها بدلا من خمسين جنيها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ازمة حادة في مياه الشرب وانقطاع مستمر للكهرباء بالضعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.