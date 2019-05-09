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ازمة حادة في مياه الشرب وانقطاع مستمر للكهرباء بالضعين

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يعاني مواطنو مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور هذه الايام من ازمة حادة في مياه الشرب بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي

حيث تعمل وابورات ضخ شبكة المياه بالتيار الكهربائي وقال موظف في احدى المؤسسات الحكومية جبريل عبدالمجيد ان مشكلة العطش والكهرباء في شهر رمضان لا تحتمل

موضحا ان الحكومة اخطاءت حينما ربطت شبكة المياه جميعها بالتيار الكهربائي مضيفا ان اي مشكلة في الكهرباء تقود لمشكلة في المياه وادت ازمة المياه لارتفاع كبير في اسعاررها حيث بلغ سعر فنطاس الماء 100جنيها بدلا من خمسين جنيها .

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