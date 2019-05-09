العاهل الأردني يوافق على التعديل الوزاري الثالث بحكومة الرزاز

وافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، على إجراء تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز هو الثالث منذ تكليف الأخير بتشكيل حكومة في حزيران/ يونيو من العام الماضي على إثر احتجاجات شعبية تم بسببها إقالة حكومة هاني الملقي.

وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني اليوم، فقد "صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز".

وأوردت النشرة أسماء الوزراء على النحو التالي "يعين سلامة حماد السحيم، وزيرا للداخلية، والمهندس وليد (محي الدين) المصري، وزيرا للإدارة المحلية، وياسره عاصم غوشه، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، ويعين مثنى حمدان غرايبة، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، ويعين محمد محمود العسعس، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، ويعين سامي كامل داوود، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ويعين نضال فيصل البطاينة، وزيرا للعمل، ويعين سعد فايز جابر، وزيرا للصحة".

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الجديد، سلامة حماد، عمل وزيرا للداخلية في مطلع التسعينيات، كما شغل المنصب ذاته في العام 2016. وكان حماد وزيرا للداخلية فترة وقوع أحداث الكرك الإرهابية نهاية عام 2016 ووقع نواب حينها على مذكرة نيابية لحجب الثقة عنه، لكن تم تأجيل المذكرة لحين تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في حينه.

كما أن عدم إقالة وزير الاتصالات السابق مثنى الغرايبة من الحكومة نهائياً، وتعيينه وزيرا للاقتصاد الرقمي، يعد مواجهة لبعض النواب الذين يرفضون الغرايبة لمجرد أنه كان جزء من الحراك، إذ أن الغرايبة كان قبل توليه الوزارة شاباً ناشطاً وشارك في اعتصامات عديدة، من بينها اعتصام الدوار الرابع في العام 2018 ، والذي كان له دور في إقالة حكومة هاني الملقي.