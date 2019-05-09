وقال بيان نادي الاتحاد: "تلقى نادي الاتحاد إشعارا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد، ويعكف مجلس الإدارة حاليا مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق اللاعب والنادي".
وأضاف البيان: "ويأتي هذا الإيضاح من منطلق الشفافية التي يتعامل بها مجلس الإدارة مع الجماهير الاتحادية الوفية، وتأكيدا على حرص المجلس على التعاون الكامل مع اللجنة لما فيه مصلحة للرياضة السعودية ونادي الاتحاد واللاعب".
وطبقا للائحة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، فإنه من المنتظر أن يتم إيقاف اللاعب فهد المولد مؤقتا عن خوض أي مباراة لفريقه حتى حضوره جلسة الاستماع الأولى، وتسجيل أقواله بخصوص المادة التي ظهرت في الفحص، وعلى إثرها سيتبين حجم العقوبة.
يذكر أن لقاء النصر والاتحاد في الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، انتهت بفوز "العميد" بنتيجة 3-2.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الاتحاد السعودي يصدم جماهيره.. ويؤكد سقوط المولد في اختبار للمنشطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.