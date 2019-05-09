وفد اليونسيف يقف على تجربة اندية البنات

وقف وفد مشترك من اليونسيف وادارة تعليم مرحلة الأساس بولاية شمال كردفان لدى زيارتهم لمحلية بارا، على تجربة أندية البنات وتم عقد اجتماع مع الادارة العامة للتعليم بالمحلية والادارات المختلفة .

من جابنها شرحت مدير المرحلة الأساس الأستاذة إبتهال ميرغني الشراكة بين ادارة مرحلة الأساس وحماية الطفل باليونسيف المتمثلة في أندية البنات معددة الفوائد التي يستفيد منها المجتمع من خلال الأندية مجددة شكرها للمجالس التربوية وصديقات المدارس والادارات التي عملت على دعم العمل.

وفي ختام الزيارة توجه الوفد برفقة المدير التنفيذي وادارة تعليم بارا إلى مدرسة أسماء الأساسية بنات للوقوف علي تجربة النادي حيث وقف الوفد علي نشاط الجمعيات والمشتل والمعرض المقدم من التلميذات كما قدمن نماذج من العمل الشعري والمسرحي .

كما جدد مدير الحماية باليونسيف يسولي اهتمامه ودعمه للمشروع بمدينة بارا، شاكرا ادارة مرحلة الأساس على متابعتها لهذا النشاط .

واشاد دكتور محمد إبراهيم منسق اليونسيف قطاع كردفان بتجربة شمال كردفان، شاكراً التلميذات على تواجدهم ومواصلة العمل اثناء الاجازة وقال إنه محفز للمنظمات من حيث الدعم والمتابعة.