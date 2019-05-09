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الارصاد: تأثر اجزاء من البلاد برياح عنيفة

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 توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية تأثر أجزاء من البلاد برياح عنيفة عالية السرعة مثيرة للغبار والأتربة تتركز في شمال ووسط وغرب البلاد في الفترة من اليوم إلى الحادي عشر من مايو الجاري.

وناشدت الوحدة مسخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة وأصحاب الأمراض الصدرية والعيون اخذ التدابير اللازمة والحذر، ودعت المواطنين الى تنظيم أنشطتهم بحسب التحذير.

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