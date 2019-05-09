سودانير تتلقى وعود تمويل بـ110 ملايين دولار

أعلن المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية "سودانير" ياسر تيمو، أن الشركة تلقت وعوداً بتمويل يبلغ حوالى 110 ملايين دولار من بنك التنمية الإسلامي، وأنها تجري حالياً اتصالات مع الحكومة عقب هذه الوعود.
وأبلغ تيمو حسب كالة السودان الرسمية للأنباء "سونا"، يوم الخميس، أن هناك عدداً من الجهات التي لم يسمها أبدت استعدادها لدعم الشركة وتوفير العملات الأجنبية لمقابلة احتياجات الصيانة.
وأوضح أن الشركة تسعى للنهوض وتقويم مسيرتها، وأشار إلى أن وعود بنك التنمية الإسلامي مربوطة بالالتزام بسداد الديون السابقة والتي لاتتجاوز الخمسين مليون دولار.
وكشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية عن جهود سابقة تمخضت عن موافقة مجلس الإدارة السابق بسدادها إلا إنها لم تنفذ.
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