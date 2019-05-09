سفيرة فرنسا بميدان الاعتصام

زارت سفيرة فرنسا بالسودان السيدة ايمانويل بلاتمان الصيدلية المركزية بميدان الاعتصام، والتقائها بممثلين عن لجنة صيادلة السودان، وقفت من خلال هذة الزيارة على الدور الذي تقوم به الأجسام المهنية الممثلة لتجمع المهنيين السودانيين، بما فيها لجنة صيادلة السودان المركزية، ميدانيا من أدوار خدمية ونقاشات وحوارات حول الثورة ومطالبها وبنود إعلان الحرية والتغيير، وحالة التماهي بين هذة الأجسام والجماهير الباسلة المعتصمة، كما إضطلعت على آخر المستجدات في الراهن السياسي.

وفي ختام الزيارة أعربت عن إعجابها بالأجواء الثورية في ساحة الاعتصام، كما أشادت بالأدوار التي يقوم بها تجمع المهنيين السودانيين ولجنة الصيادلة السودان المركزية، آملة كذلك في أن تنال هذه الجماهير مبتغاها، في أن تتحقق مطالبها بحكم مدني يمهد لديمقراطية وحرية وسلام وعيش رخي لشعب السودان.