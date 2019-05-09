كشف دكتور محمد مالك محمد الطاهر الطبيب بإحدى عيادات ساحة الاعتصام الميدانية - عن عدم وجود أي حالات إصابة بالتهاب السحائي وسط المعتصمين وأضاف أنهم قاموا بتوزيع مصل للوقاية وسط المعتصمين نسبة لتدفق الناس وللأجواء الحارة هذه الأيام .
وقال إن معظم الحالات التي وصلتهم عبارة عن التهابات عادية أو إصابات ميدان أيام اطلاق النار، وأكد استعدادهم لاستقبال حالات مختلفة.
وقال خلف الله صديق المشرف على العيادة إن هناك ما لا يقل عن مائة حالة تصل إليهم يوميا وقد تصل إلى مائتين .
وأبان وجود صيدلية مركزية خاصة بالاعتصام، كما أكد وجود أدوية بعيادات ساحة الاعتصام لا تتوفر خارجها تصل عن طريق فاعلي خير من خارج السودان، كما أشار لوجود معمل للتحاليل الطبية.
يشار إلى أن ساحة الاعتصام توجد بها سبع عيادات ميدانية تضم أطباء متطوعين وتعالج حالات من داخل الساحة وخارجها ويوجد بها أدوية الإسعافات الأولية.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب: لا توجد حالات سحائي بساحة الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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