ماكرون يتحدث عن "ضمانات" لتبرير صفقات الأسلحة الفرنسية للسعودية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن لديه ضمانات بأن السعودية لن تستخدم الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين في اليمن.

وقال ماكرون عقب وصوله للقمة الأوروبية المنعقدة في سيبيو برومانيا، في تصريحات نقلتها صحيفة "لوفيغارو" اليوم الخميس، "معظم الأسلحة التي بعناها للسعودية يتم استخدامها داخل الأراضي السعودية أو على الحدود ويتم استخدامها أيضا في إطار الصراع".

وأضاف: "لقد حصلنا على ضمانات تؤكد بأن الأسلحة الفرنسية لن يتم استخدامها ضد المدنيين".

وأعلنت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، أن حكومة بلادها وافقت على صفقة أسلحة جديدة للسعودية.

وذكر موقع "ديسكلوز" أن السفينة يفترض أن تتسلم "ثمانية مدافع من نوع كايزار" يمكن استخدامها في الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن، بينما لم توضح فرنسا بشكل رسمي طبيعة الأسلحة التي سيتم تحميلها.

وذكرت الحكومة الفرنسية أن مبيعات الأسلحة هذه جزء من "اتفاقات شراكة طويلة الأمد مع السعودية والإمارات العربية المتحدة"، مع التأكيد على أن فرنسا لديها مصالح في المنطقة.

وتسببت صفقات الأسلحة الفرنسية للسعودية، في حالة غضب داخل الأوساط السياسية الفرنسية، حيث قال النائب الشيوعي جان بول لوكوك "قتل أكثر من 60 ألف شخص وهناك نحو 16 مليون يمني مهددين بالجوع. لكن فرنسا باسم دبلوماسية الكسب المادي تواصل بيع السلاح الى السعودية بعيدا عن الأضواء".