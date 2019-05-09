وأكد أن "ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديمقراطية، وستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها".
وقال إمام أوغلو إن "الأعضاء السبعة في هيئة الانتخابات سيعتبرهم التاريخ وصمة، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا، وسنواصل المعركة".
وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، ألغت الاثنين نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في اسطنبول في 31 مارس الماضي، بعد اتهامات من الحزب الحاكم بزعامة الرئيس أردوغان بحصول "فساد خطير" في فرز الأصوات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إبطال نتائج الانتخابات.. رئيس بلدية اسطنبول يتوعد بقيادة ثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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