بعد إبطال نتائج الانتخابات.. رئيس بلدية اسطنبول يتوعد بقيادة ثورة

أعلن رئيس بلدية اسطنبول، المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي أُبطل فوزه في الانتخابات هذا الأسبوع، أنه "سيقود ثورة من أجل الديمقراطية"، بعد إلغاء نتائج الاقتراع.

وأكد أن "ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديمقراطية، وستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها".

وقال إمام أوغلو إن "الأعضاء السبعة في هيئة الانتخابات سيعتبرهم التاريخ وصمة، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا، وسنواصل المعركة".

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، ألغت الاثنين نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في اسطنبول في 31 مارس الماضي، بعد اتهامات من الحزب الحاكم بزعامة الرئيس أردوغان بحصول "فساد خطير" في فرز الأصوات.