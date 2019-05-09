شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تم الكشف عن تفاصيل حادثة المشاجرة والمطاردة والاصطدام المتعمد التي حدثت في السعودية وتم تداول مقاطع فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة “سبق”، وقع الحادث في الأول من شهر رمضان الجاري في خميس البحر بمحايل عسير؛ فيما قبضت الجهات الأمنية على أطراف المشاجرة في حينها.

وكانت مقاطع فيديو قد أظهرت مشاجرة بين قائدي مركبتين.

ونقل الفيديو تعمد قائد المركبة الجيب الاصطدام من الخلف بالمركبة الهايلوكس؛ مما أدى لانحرافها واصطدامها بحواجز خرسانية وتعرض قائدها لإصابات متفرقة. المادة السابقة تملكه إيران فقط… 7 معلومات عن رابع أضخم أسطول حربي في العالم

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السعودية تتحرك عقب جريمة بشعة “متعمدة” في نهار رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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