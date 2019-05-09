تملكه إيران فقط… 7 معلومات عن رابع أضخم أسطول حربي في العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسير الولايات المتحدة الأمريكية على طريق المواجهة مع إيران، في ضوء تصعيد متبادل، حيث يسعى كل منهما لاستعراض قوته العسكرية.

وتعد منطقة الخليج وخاصة مضيق هرمز، نقطة ساخنة، وساحة لأي مواجهة محتملة، بين الدولتين.

وبينما تمتلك أمريكا ثالث أضخم أسطول في العالم، فإن الأسطول الإيراني يقع في المرتبة التالية، للأسطول الأمريكي، من حيث عدد وحداتها الحربية.

وأورد موقع “غلوبال فير بور” الأمريكي 7 معلومات عن الأسطول الإيراني، بحسب إحصائيات عام 2019.

1- يحتل الأسطول الإيراني المرتبة الرابعة بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.

2 — عدد وحدات الأسطول الإيراني 398 قطعة بحرية.

3- تمتلك إيران 6 فرقاطات و3 كورفيتات.

4- يوجد في الجيش الإيراني عدد كبير من الغواصات يصل إلى 34 غواصة.

5- يمتلك الأسطول الإيراني 3 كاسحات ألغام، و88 سفينة دورية.

6- يعتمد الجيش الإيراني على الزوارق السريعة ضمن استراتيجية خاصة لمهاجمة وحدات عسكرية ضخمة مثل حاملات الطائرات.

7- تعتمد إيران في تصميم غواصاتها على استخدام غواصات قادرة على العمل في المياه الضحلة، ولديها 3 موانئ كبرى على سواحل يزيد طولها عن 2400 كم.