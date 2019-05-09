إلغاء تخصيص مساحة (571 )فداناً للهيئة العربية

الخليج 365 : أصدر والي ولاية الجزيرة اللواء الركن عبدالعزيز عثمان الأمين سعد، يوم الخميس، قراراً بإلغاء مساحة 571 فداناً بالقطعة رقم 27753 مربوع السبيل مخصصة للهيئة العربية للإنماء الزراعي متاخمة لقرية السمير من الناحية الجنوبية الغربية. وأشار القرار الذي جاء بالرقم 61 لسنة 2019 لتحديد المساحة التي تم إلغاء تخصيصها بواسطة وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وإدارة المساحة والجهات المختصة ذات الصلة. وحدد القرار إعادة تسجيل المساحة الموضحة في القرار باسم حكومة السودان.

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