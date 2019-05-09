بشة الهلال يحاصر عجب المريخ بألقابه المتعددة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف كابتن الهلال السابق محمد أحمد بشة عن عدد من الألقاب التي تخص كابتن المريخ السابق فيصل العجب وذلك خلال استضافته في برنامجه (في حضرة الملك) ومنها (فيصل وجسروك والخال والملك).

هذا وقد قدم بشة العديد من الإفادات حول مسيرته الكروية مع الأندية بجانب فترته التي قضاها بفريق الهلال ، مشيراً إلى اتجاهه للتدريب بعد الاعتزال.