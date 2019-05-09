نسخة مقلدة من درع الدوري الإنجليزي في حال نال ليفربول اللقب

ويتأخر ليفربول بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي قبل الجولة الأخيرة، الأحد القادم، حيث يستضيف ولفرهامبتون واندرارز فيما يحل سيتي ضيفا على برايتون آند هوف ألبيون.
وستتوفر نسخة مقلدة من الدرع في ملعب أنفيلد في حال حقق فريق يورغن كلوب المفاجأة بسبب إقامة مباريات الجولة الأخيرة في التوقيت ذاته.
وتستخدم رابطة الدوري النسخة المقلدة لعرضها في البرامج التلفزيونية والجولات الترويجية بينما توجد النسخة الأصلية في ملعب الاتحاد منذ إحراز سيتي اللقب العام الماضي ومن المنتظر أن تنقل إلى برايتون لتكون حاضرة هناك يوم الأحد.
وستكون ميداليات البطل متاحة في الملعبين وسيحصل كل لاعب شارك في خمس مباريات على الأقل على ميدالية واحدة، وينطبق ذلك على 21 لاعبا في سيتي و19 لاعبا في ليفربول.
ويعود تاريخ آخر تتويج لليفربول عام 1990 قبل انطلاق الدوري الممتاز بشكله الجديد، علما أنه توج بالنسخة القديمة 18 مرة في تاريخه.
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