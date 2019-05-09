ثغرة برمجية تهدد ملايين حواسب "Dell" بالاختراق

حذّر خبراء في أمن المعلومات من وجود ثغرة إلكترونية في برمجيات حواسب "Dell"، تساعد على اختراق هذه الحواسب.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الثغرة موجودة في الأداة المساعدة الخاصة "Dell SupportAssist" التي تثبت على حواسب "Dell" العاملة بأنظمة ويندوز، ومن خلال هذه الثغرة يمكن لقراصنة الإنترنت الوصول إلى الكثير من الحواسب والتحكم بها وببياناتها عن بعد.

ويستغل قراصنة الإنترنت برمجيات "JavaScript" لخداع "Dell SupportAssist"، وجذب المستخدمين إلى صفحات إنترنت وهمية مليئة بالفيروسات التي تستخدم في اختراق الحواسب.

من جانبها اعترفت شركة "Dell" بوجود هذه الثغرة، وأكدت أنها أطلقت تحديثات جديدة لبرمجياتها، وتنصح جميع مستخدمي حواسبها بتحميلها كي لا يكونوا عرضة لاختراق أجهزتهم.

أما الخبير الأمني بيل ديميركابي فأوضح أن قراصنة الإنترنت يمكنهم استغلال الثغرة المذكورة لاختراق الأجهزة بعدة طرق، إما عند اتصالها بشبكات الـ WI-FI غير المشفرة، أو عن طريق تسريب الفيروسات لأحد الحواسب الموجودة في الشبكات الإلكترونية، كالشبكات المغلقة التي تستخدمها الشركات عادة.