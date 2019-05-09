الانتقالي العسكري" يتسلم 177 رؤية حول "الانتقالية"

قال المجلس العسكري الانتقالي الأربعاء، إنه تسلم 177 رؤية مكتوبة للفترة الانتقالية، غير أنه وجد أن الاختلافات بين رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير والرؤى الأخرى قليلة، وأوضح أنه سيعمل على مصاحبة القوى السياسية في مجلس السيادة وفق شراكة حقيقية.

وقال عضو المجلس، الفريق ركن ياسر العطا، إن المجلس تسلم 177 رؤية مكتوبة ورأياً في داخلها جوهر الوطنية والغيرة وفي محتواها مستقبل مشرق للوطن، مؤكداً أنه لا بد من التواصل مع كافة المكونات السياسية للوصول إلى حل.

وأضاف العطا خلال اللقاء مع القوى السياسية والكيانات والحركات حول الرؤى المتعلقة بالفترة الانتقالية بقاعة الصداقة، أن المجلس يرى أن شُقة الخلاف بسيطة وبقليل من الصبر والروح الوطنية يمكن المضي إلى بر الأمان، لافتاً إلى أن المجلس سيجلس مع قوى إعلان الحرية لمناقشة ملاحظاتها حول وثيقتها ومناقشة رؤية المجلس للوصول إلى توافق.

واستعرضت اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي نتائج المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير، التي كان آخرها رد المجلس العسكري الانتقالي على الوثيقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير.

وأوضحت اللجنة أنها ستلتقي خلال الساعات القادمة بقوى الحرية للتواصل والتفاوض للوصول إلى توافق سياسي واجتماعي، يخرج البلاد من وهدتها ويرسي لنظام ديمقراطي