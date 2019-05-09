مبعوث الاتحاد الأفريقي يرتب لرفع تقريره بشأن السودان لمجلس السلم

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري يوم الأربعاء، بمبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، محمد الحسن.

وكشف الحسن أنه بصدد رفع تقريره المرحلي للاتحاد بشأن التواصل مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وأوضح في تصريح صحفي أن اللقاء يأتي في إطار مهمته القائمة على قرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، الداعي لأن يقوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتشجيع الأطراف السياسية بالسودان وعلى رأسها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، للوصول إلى اتفاق جامع يؤسس لمرحلة انتقالية يتولى فيها المدنيون السلطة.

وأبان أن دور الاتحاد الأفريقي هو جمع شمل المنظومة الدولية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا، حول موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي دون تطوير مسار موازٍ له.

وذكر المبعوث أنه سيواصل جهوده بعد تقديمه للتقرير المرحلي ابتداءً من الأسبوع المقبل