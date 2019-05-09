نهاية مأساوية لجندي بريطاني داخل غابات أفريقيا

لقي جندي بريطاني مصرعه على يد فيل ضخم، بينما كان يقود عملية عسكرية تهدف إلى حماية الحيوانات من الصيد في إحدى غابات مالاوي.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، توفي ماثيو تالبو، وهو عنصر في الجيش البريطاني، خلال مشاركته في عملية لمكافحة الصيد غير القانوني.

وحظيت مأساة الجندي بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقال معلقون إنه من المؤلم موت ماثيو بسبب الحيوانات التي كان يخوض مهمته العسكرية لأجلها.

ولم تتضح بعد ظروف مصرع الجندي البريطاني، لكن تقاريرا سابقة أشارت إلى عدة صعوبات تواجه الجنود الذين يتحركون في الغابات لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.

ومن الصعوبات الكبرى أن الجنود قد لا يرون الأفيال في بعض الأحيان أثناء حركتهم داخل الغابة، لأن الحيوانات عادة ما تكون مستلقية بين الأشجار.