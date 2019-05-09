أوضح د. يوسف سليمان عبدالله مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف أن وزارته بذلت جهودا مقدرة في حماية المحاصيل للمساهمة في الأمن الغذائي ومكافحة الآفات الزراعية عبر إدارة وقاية النباتات وخلال الربع الأول من العام ٢٠١٩ تم تسيير الاتيام لمكافحة آفة العنتد لـ(٣٩) ألفا و٣٧٠ شجرة و١٩٨ كركور و99,5 هكتارا من الحشائش والشجيرات بجانب مكافحة الجراد والقبور بحوض الخزان لمساحة ١٠٤ هكتار. اما في مجال حماية محاصيل الفاكهة لجودة المنتج تمت مكافحة الذبابة بمناطق شمال الروصيرص وسنجة نبق في ٨ جنائن بمساحة ٤٨ فدانا وتم توزيع ٢٤٢ مصيدة للمكافحة.

وفيما يتعلق بحماية الصادر والوارد من السلع الزراعية وحماية محاصيل الذرة والدخن والبقوليات تم فحص صادر ١١٢ طن فول و١٥٢ طن قنا و٩ طن توم بجانب تبخير ٧٩ طنا من الذرة وتطهير ١٣٠ متر مريع داخل المخازن لمكافحة آفة التسوس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيل الأزرق: مجهودات لمكافحة الآفات الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.