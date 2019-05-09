مشروعات تنموية بجنوب كردفان ب(266) مليون جنيه

شهد والي ولاية جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل اليوم بأمانة الحكومة التوقيع على عقودات لعدد من الشركات والمقاولين لتنفيذ مشاريع تنموية لهذا العام بتكلفة مالية بلغت (266) مليون جنيه.

وأكد رشاد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الولاية أن عام (2019) للتعليم مطالبا الشركات والمقاولين الذين وقع عليهم العطاء بمضاعفة الجهود لتنفيذ وتسليم المشروعات وفق المواصفات بالفترة الزمنية المحددة.

من جانبه أوضح المدير العام لوزارة التربية والتوجيه الأستاذ صالح إبراهيم يعقوب أن خطة الوزارة لعام (2019) تهدف إلى تهيئة البيئة المدرسية وتوفير الكتاب المدرسي والإجلاس بجانب الاهتمام بتدريب المعلمين على الطرق الحديثة.

وقال إن التوقيع على إنشاء خمسة عشر مدرسة بغرض فك الاكتظاظ فضلا عن تعيين معلمين في مشروع الخريجين لـ(700) معلم منهم (449) لمرحلة الأساس (251) بالمرحلة الثانوية، إضافة إلى تعيين 100معلم في التخصصات العلمية المختلفة.

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فيما كشف المدير العام لوزارة المالية و القوى العاملة بجنوب كردفان الأستاذ الصادق عمر حمدية عن جاهزية المالية لتمويل مشروعات التنمية مع الشركات والمقاولين وفق الشروط والمواصفات المبرمة في العقد.

ووقعت عقد بمبلغ (8) ملايين لحفيرتي أبوجبيهة وهبيلا ومبلغ (50500) لتكملة مشروع شبكتي مياه كادقلي والدلنج بالإضافة إلى مشروع مطبعة الولاية بتكلفة بلغت (40) مليون جنيه، مشيرا إلى وصول فريق من جامعة الخرطوم بصدد الدراسة والتوقيع، بجانب التوقيع لإنشاء (15) مدرسة أساس وثانوي بتكلفة مالية بلغت (60,700) ألف جنيه.

وفي ذات السياق أكد مدير شركة أعمال الضاي الهندسية إحدى الشركات التي وقع عليها الاختيار، حرصه التام على تنفيذ العقد حسب ما جاء بكراسة العطاء ووفق الفترة المحددة. ولفت إلى الظروف الطبيعية لفصل الخريف التي تعوق إنجاز العمل في وقته، مطالبا الإدارة القانونية بتمديد الفترة وبالأخص المنطقة الشرقية.