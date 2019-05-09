وأضاف الدبس - فى تصريح اليوم - أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى المسجد الأقصى قبل مغادرته من جهة باب السلسلة، علما بأن عددا كبيرا من المواطنين يتواجدون فى المسجد المبارك للتعبد.
وأوضح الدبس أن الاقتحامات تتم عبر باب المغاربة، حيث تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وتنظم من خلاله اقتحامات للمسجد الأقصى على مدار الأسبوع ماعدا يومى الجمعة والسبت.
وأشار إلى أن جماعات الهيكل المزعوم، دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة فى اقتحام المسجد الأقصى اليوم تزامنا مع احتفالات الاحتلال بذكرى تأسيس كيانه على حساب الشعب الفلسطينى وأرضه.
كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الاحتلال الإسرائيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.