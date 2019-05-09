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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الاحتلال الإسرائيلى

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قال مسئول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس فراس الدبس، إن 137 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، اليوم الخميس، بحراسة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى فى ذكرى ما يسمى "استقلال إسرائيل".

وأضاف الدبس - فى تصريح اليوم - أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى المسجد الأقصى قبل مغادرته من جهة باب السلسلة، علما بأن عددا كبيرا من المواطنين يتواجدون فى المسجد المبارك للتعبد.

وأوضح الدبس أن الاقتحامات تتم عبر باب المغاربة، حيث تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وتنظم من خلاله اقتحامات للمسجد الأقصى على مدار الأسبوع ماعدا يومى الجمعة والسبت.

وأشار إلى أن جماعات الهيكل المزعوم، دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة فى اقتحام المسجد الأقصى اليوم تزامنا مع احتفالات الاحتلال بذكرى تأسيس كيانه على حساب الشعب الفلسطينى وأرضه.

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