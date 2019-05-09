بى.بى.سى تفصل مذيعا نشر صورة لقرد فى إشارة لمولود الأمير هارى

ووضعت ميجان، زوجة الأمير هارى، مولودها فى الساعات الأولى من يوم الاثنين، وهو ذكر أطلق عليه الزوجان اسم آرتشي. وأصبح الطفل الملكى أول طفل مختلط عرقيا يتمتع بمكانة بارزة فى تاريخ الملكية البريطانية الحديث.
وكتب المذيع داني بيكر الذى يعمل فى إذاعة (بي.بي.سي 5) على تويتر "فصلت للتو من العمل". وأوردت (بي.بي.سي) الأنباء أيضا، ولم يرد متحدث باسم (بي.بي.سي) بعد على طلب للتعقيب.
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