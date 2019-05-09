وأضاف "الأريانى" أن هذه الإجراءات تأتى فى ظل استمرارالميليشيا فى نهب الإيرادات العامة ووقف مرتبات الموظفين منذ أربع سنوات وتفاقم الحالة المعيشية والمعاناة الإنسانية للمواطنين فى مناطق سيطرتها واستمرارها في سياسة جباية الأموال بصورة غير قانونية وانتهاجها سياسة التجويع والإفقار للمواطنين
من جهة أخرى أبدت الحكومة اليمنية استنكارها للصمت الأممى والدولى تجاه استمرار ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران فى تعميق المأساة الإنسانية التى تسببت فيها جراء إشعالها للحرب ضد الشعب اليمنى، واستخدام الورقة الإنسانية لتحقيق مكاسب تطيل من أمد انقلابها دون أدنى اعتبار لمعاناة اليمنيين، وأن ميليشيا الحوثى الانقلابية التابعة لإيران منعت فريق برنامج الغذاء العالمي منذ ثمانية أشهر من دخول مطاحن البحر الأحمر مما عرض آلاف الأطنان من القمح للتلف تكفي لإطعام ملايين الجائعين، بالإضافة إلى استهداف المطاحن بشكل متكرر، إضافة إلى احتجاز المئات من شحنات المساعدات الإغاثية يؤكد أن هذه الميليشيا لن تتورع عن إبادة جميع اليمنيين فى سبيل مشروعها الطائفي وأجنداته الإقليمية المعروفة.
وطالبت الحكومة برفع عدد المستفيدين من مشروع التغذية المدرسية الذى ينفذه البرنامج العالمى للغذاء فى اليمن من 600 ألف طالب إلى 3 ملايين طالب نظرًا لأهميته وحيويته فى مواجهة عدة مشاكل مثل تحفيز بقاء المدارس مفتوحة وضمان استمرار الفتيات فى الالتحاق بالمدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام اليمنى: ميليشيا الحوثى أعلنت زيادة الضرائب المفروضة على زكاة الفطر 300% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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