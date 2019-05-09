رئيس منبر النيل الأزرق: حل المشكلةالاقتصادية اولوية

اعتبر الدكتور فرح إبراهيم العقار رئيس منبر النيل الأزرق أن أهم حل للمشكلة الاقتصادية بالنيل الأزرق تتمثل فى معالجة قانون الأراضي؛ بجانب مصفوفة قسمة الموارد.
وقال العقار حسب وكالة الانباء السودانية (سونا) إن المرحلة المقبلة بعد ثورة ديسمبر الالتفاف نحو معالجة قانون الاستثمار، وأشار إلى أن ولاية النيل الأزرق تعتبر من الولايات التي ظلمت رغم أنها غنية بمواردها الطبيعية قائلا "إن النظام البائد ظلم الولاية وتسبب في ارتفاع الفقر" منتقدا توزيع مساحات الأراضي الزراعية لعدد من الشركات الوهمية مما تسبب في تدني الاقتصاد بالولاية.
وقال إنهم أعدوا ورقة ستقدم إلى المجلس العسكري تشمل الجانب الاقتصادي تتطرق إلى معالجة الأراضي الزراعية والسكنية وفتح القنوات لمعالجة جذور المشكلة الاقتصادية وجلب شركات تعمل في مجال الصمغ العربي والموارد المعدنية وحل مشكلة كهرباء النيل الأزرق.
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