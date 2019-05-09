عون يسلّم السفيرة الأمريكية رؤية لبنان لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

سلّم رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، سفيرة الولايات المتحدة، إليزابيت ريتشارد، اليوم الخميس، أفكارا لآلية عمل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

وسلم الرئيس عون السفيرة ريتشارد هذه الأفكار التي هي بمثابة اقتراحات من قبل الجانب اللبناني، واستعرض معها الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات اللبنانية الأمريكية.

ويتنازع لبنان مع إسرائيل على تابعية البلوك رقم 9 الغني باحتياطاته من الغاز والنفط في المياه الإقليمية للبحر المتوسط قبالة منطقة الناقورة اللبنانية، وتصر تل أبيب على حقها في التنقيب عن الثروات الباطنية في هذه المنطقة التي يعتبرها لبنان من ضمن مياهه الإقليمية، وتحاول الولايات المتحدة لعب دور الوسيط بين البلدين، ودأبت على تقديم اقتراحات نابعة من حرصها على مصلحة إسرائيل.