هجوم مكثف على المشاركين ببرنامج (أغاني وأغاني)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قوبل برنامج (أغاني وأغاني) الذي يبث كل عام عبر شهر رمضان المعظم من خلال شاشة قناة النيل الأزرق الفضائية قوبل بهجوم عنيف من قبل المتابعين للشاشة الزرقاء الذين نادوا بضرورة مقاطعة المطربين المشاركين بالبرنامج لدورهم السلبي تجاه الثورة، مشيرين إلى أنهم لم يبالوا لما تمر به البلاد متناسين دماء الشهداء ودموع أمهاتهم..

ونشرت صور المطربين المشاركين عبر عدد من القروبات المختلفة ونادى أعضاء القروبات حسب صحيفة السوداني، بضرورة مقاطعتهم بشكل نهائي.