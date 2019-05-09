ورد الان ..ضبط طائرة محملة بالذهب في ولاية نهر النيل

شهاب محمد - الخرطوم - 9 مايو، 2019 الخليج 365 : قالت مصادر صحفية قبل قليل في خبر عاجل ان الجيش السوداني قام بضبط طائرة محملة بالذهب في ولاية نهر النيل .

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