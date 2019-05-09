ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالسوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد متعاملون في السوق الموازي، ارتفاع أسعار الدولار إلى 61.5 جنيه للشراء و63 جنيهاً للبيع مقارنة بـ60 جنيهاً للشراء، فيما بلغ سعر البيع عبر الإجراءات المصرفية 71 جنيهاً، وبلغ سعر البيع للريال السعودي 16.300 ج للبيع عبر النقد و19 ج، عبر الإجراءات المصرفية. وأرجع متعاملون زيادة أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة الطلب على شراء الدولار خاصة من بعض الجهات غير المعروفة في السوق، والتي تحمل مبالغ كبيرة من الجنيهات (كاش) إضافة لمندوبين لكبار تجار العملة فضلاً عن طلبات المسافرين للخارج.

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